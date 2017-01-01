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В центре Одессы задержали мужчину со взрывным устройством

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Мужчину доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты. После обезвреживания они будут направлены на экспертизу.

Вечером в пятницу, 2 марта, в центре Одессы наулице Ришельевской задержали вооруженного человека, у которого во время осмотра было обнаружено шесть патронов к автомату Калашникова, а также имитационное средство военного назначения, содержащее тротил с электродетонатором.

Как этом сообщает региональное упраление Нацполиции, от каких-либо объяснений по поводу происхождения и назначения выявленных у него запрещенных предметов задержанный отказался.

Мужчину доставили в Приморский отдел полиции. Взрывоопасные предметы изъяты. После обезвреживания они будут направлены на экспертизу.

Ранее на территории Одесского морского торгoвого порта пограничники и охрана задержали четырех вооруженных мужчин. У них обнаружили два магазина под патроны 7.62 мм, учебную гранату Ф-1, 4 ножа, стартовый пистолет Glok, наручники, саперную лопатку.

Как сообщили задержанные, они якобы увлеклись игрой и случайно попали в международный пункт пропуска.

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Теги: Одесса, видео, оружие, полиция, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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