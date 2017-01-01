Зачистка Михомайдана: полиция напала на трех журналистов

Во время столкновений под Верховной Радой 3 марта пострадали как минимум три представителя средств массовой информации - Сергей Нужненко, Богдан Кутепов и Владислав Красинский.

В столкновениях под ВРУ пострадали три журналиста facebook.com/kutiepov

По меньшей мере трое журналистов - Сергей Нужненко (Радио Свобода), Богдан Кутепов (Громадське) и Владислав Красинский (Insider) - пострадали во время столкновений под Верховной Радой в субботу, 3 марта. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Институт массовой информации.

По словам пострадавшего Сергея Нужненко, в момент нападения он снимал на видео утренние события под Радой. При нем было удостоверение журналиста, которое держал перед собой. Камера была направлена в сторону палаток активистов. Вдруг сотрудник полиции подошел к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В то же время Кутепов сообщил, что человек в черном мундире с закрытым лицом ударил его ногой и назвал “уродом“.

А Красинский опубликовал видео, на котором видно, как его выталкивают с территории палаточного городка полицейским щитом.

“Получил пинков от тактиков, была угроза применения слезоточивого газа - полицейский размахивал им перед лицом, одновременно выталкивая щитом за периметр палаточного городка“, - рассказал Красинский.

В полиции пока ситуацию не комментировали.

Напомним, после столкновений под зданием парламента в больницу попали 11 участников движения Визволення.