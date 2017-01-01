Полиция отпустила всех задержанных под Радой

Полиция отпустил всех задержанных участников столкновений под зданием парламента. Одному лицу предъявлено подозрение. Остальные были опрошены в качестве свидетелей.

На данный момент полиция отпустила всех задержанных в ходе столкновений под зданием парламента участников протестов. Об этом сообщил руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко, пишет Укринформ.

"Всех людей пока отпустили. Одному лицу предъявлено подозрение по факту событий от 27 февраля. Остальные были опрошены в качестве свидетелей и отпущены. Определенная часть поехала для получения медицинской помощи и фиксации телесных повреждений в больницы", - проинформировал он.

Крикливенко также отметил, что по факту столкновений под Радой офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека готовит официальное заявление.

"Сейчас мы заканчиваем обрабатывать материалы, и реакция в виде официальных запросов и писем будет, скорее всего, в понедельник. Мы буквально каждые 15 минут получаем обновленную информацию - в каком процессуальном статусе задержанные, состояние здоровья людей - тогда уже будем анализировать полученную информацию", - отметил он.

Как отметил представитель омбудсмена, предварительный анализ событий свидетельствует о ряде нарушений со стороны правоохранителей и возникает много вопросов относительно их действий.

Напомним, из-за столкновений под Радой пострадали 11 активистов. Кроме того, травмы получили семеро полицейских. Также пострадали и журналисты.

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