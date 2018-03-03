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В зоне АТО целый день наблюдалось редкое явление – полная тишина

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Начиная с полуночи сепаратисты не совершили ни одного обстрела. ВСУ находятся на своих постах и наблюдают за противником.
Бойцы ВСУ наблюдают за противником
Бойцы ВСУ наблюдают за противником
facebook.com/ato.news

С начала суток в зоне АТО соблюдался режим тишины вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

“По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей”, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в штабе отмечают, что ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем ВСУ. Украинские военнослужащие, которые выполняют задание на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником.

Напомним, накануне, 2 марта, в зоне АТО были зафиксированы шесть обстрелов, в которых один украинский воин погиб и еще двое были ранены.

Днем ранее были зафиксированы два обстрела.t

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Теги: донбасс, обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    03.03.2018, 20:17
Оценка:  0
Хюндай
Ждут наступления или не буди лихо пока тихо.
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