Завершилось расследование по делу главы Госаудита

Следствие выяснило, что Лидия Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность их приобретения ничем не подтверждена.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном обогащении главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили главе Государственной аудиторской службы о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ должностному лицу и ее защитникам к материалам следствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ознакомления с материалами будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Следствие выяснило, что глава Государственной аудиторской службы на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, по убеждению детективов, должностное лицо внесло заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (свыше 2,86 млн грн) и 2016 годы (свыше 4,67 млн грн). Следствие считает, что должностное лицо перешло к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного состояния и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Напомним Лидию Гаврилову обвинили в незаконном обогащении на 10 миллионов гривен.

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