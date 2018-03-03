Численность ВСУ достигла 255 тысяч человек

В 2014 году численность армии составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году - 255 тысяч. Кроме этого, ВСУ полностью перешли на контрактную основу, сообщил министр обороны Украины.

За два прошлых года по контракту набрали 110 тысяч человек mil.gov.ua

Численность Вооруженных сил Украины составляет 255 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, сообщает сайт МОУ.

“Количество Вооруженных сил в 2014 году составляло 150 тысяч человек, а в 2017 году - уже 255 тысяч“, - сказал Полторак.

По словам министра, к началу войны была катастрофическая ситуация и “готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек“.

А в 2017 году ВСУ полностью перешли на контрактную основу, в зоне проведения АТО воюют только контрактники.

“Мы только в 16-17 году по контракту набрали 110 тысяч человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все Вооруженные силы Украины и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады - те, которые готовы, заправлены и они уже готовы выполнять задания при усложненных ситуациях“, - сообщил Полторак.

Кроме этого, подготовлен резерв в количестве свыше 150 тысяч человек, которые имеют опыт ведения боевых действий.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2017 году истратило на обеспечение армии 8 млрд 686,4 млн грн, а на подготовку и обучение военнослужащих - более 500 млн грн.

Ранее ведомство отчиталось о проделанной работе за 2017 год.