СБУ проверит законность разгона палаточного городка под Радой

Из-за утренней зачистки палаточного городка было возбуджено два уголовных дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительного органа.

В прокуратуре Киева зарегистрировали два уголовных производства из-за разгона палаточного городка в субботу, 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сообщается что расследование по обоим производствам поручено СБУ.

Первое дело предварительно квалифицируется по статье о превышении власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Отмечается, что производство зарегистрировано по материалам СМИ, освещавших зачистку.

При этом еще утром генеральный прокурор выразил поддержку действиям полиции.

Второе уголовное производство открыто по поводу препятствования сотрудниками полиции работе фотокорреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко. Предварительная квалификация - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, возле Рады произошли стычки с полицией. Силовики утверждают, что возле парламента изъяли предметы, похожие на гранаты.

Как сообщалось, в столкновениях под Радой пострадали три журналиста.