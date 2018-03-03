Порошенко подписал секретный указ о Силах спецопераций ВСУ

Президент утвердил секретные положения о Силах спецопераций украинской армии. Он подписал соответствующий указ, но не опубликовал сами положения.

Порошенко подписал секретный указ facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован сегодня, 3 марта, на официальном сайте главы государства. "Утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе. Напомним, численность Вооруженных сил Украины составляет 255 тысяч человек. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент