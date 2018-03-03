Порошенко подписал секретный указ о Силах спецопераций ВСУ
Президент утвердил секретные положения о Силах спецопераций украинской армии. Он подписал соответствующий указ, но не опубликовал сами положения.
Президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован сегодня, 3 марта, на официальном сайте главы государства.
"Утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе.
Напомним, численность Вооруженных сил Украины составляет 255 тысяч человек.
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