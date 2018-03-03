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Порошенко подписал секретный указ о Силах спецопераций ВСУ

Комментариев: 1
Президент утвердил секретные положения о Силах спецопераций украинской армии. Он подписал соответствующий указ, но не опубликовал сами положения.
Порошенко подписал секретный указ
Порошенко подписал секретный указ
facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко утвердил Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован сегодня, 3 марта, на официальном сайте главы государства.

"Утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных Сил Украины (прилагается, тайно)", - говорится в указе.

Напомним, численность Вооруженных сил Украины составляет 255 тысяч человек

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Теги: армия и вооружение, секреты, указ, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
consul1985    03.03.2018, 22:16
Оценка:  +2
consul1985
Расстреливать недовольных украинской властью украинцев там написано. Было бы "несчадно мочить врагов государства" - то в новостях бы трубили и секретность бы не мешала
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