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Посол США перед выборами напомнила россиянам, чей Крым

Комментариев: 3
Посол США ответила но вопрос, будут ли Штаты признавать выборы президента РФ в Крыму и победителя выборов - законным президентом РФ.
Мари Йованович напомнила позицию США по Крыму
Мари Йованович напомнила позицию США по Крыму
prm.ua

Перед выборами Президента Российской Федерации посол США в Украине Мари Йованович напомнила, что Крым - это часть Украины. Об этом посол сказала в интервью телеканалу Прямой.

В частности, ее спросили, будут ли США признавать выборы президента РФ в Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина в качестве законного президента, напоминая о проведении выборов на полуострове.

"Я думаю, что как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", - сказала Йованович.

Она также отметила неизменность позиции США по вопросу Крыма.

"Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым - это Украина", - заявила посол.

Напомним, жители Крыма стали получать приглашения на выборы президента РФ.

 

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Теги: Россия, США, Выборы, Крым, Путин, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Gidnyk    03.03.2018, 20:40
Оценка:  +3
Gidnyk
Ну, наверное, мало у кого вызывает сомнения, что Путина изберут президентом. И с участием Крыма. Тут ничего сделать нельзя. Возникает вопрос. Какую часть Путина штаты признают не легитимной?
colavova    03.03.2018, 22:18
Оценка:  +1
colavova
Нижнюю
colavova    03.03.2018, 22:20
Оценка:  +1
colavova
верхнюю уже снесло
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