В МВД прокомментировали насилие против журналистов под Радой

В полиции пообещали провести тщательную проверку относительно насилия в отношении журналистов. Также правоохранители предложили пострадавшим писать жалобы.

Относительно информации о препятствовании работе журналистов в полиции состоится тщательная проверка. Об этом в субботу, 3 марта, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, в Печерский управления полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, а еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не имеет вредить проведению полицейских операций или следственных действий ", - подытожил руководитель столичной полиции.

В то же время Министерство внутренних дел предложило журналистам, пострадавшим утром 3 марта при зачистке палаточного городка у Верховной Рады, писать официальные жалобы.

Напомним, из-за утренней зачистки палаточного городка было возбуджено два уголовных дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительного органа.

Как сообщалось, в столкновениях под Радой пострадали три журналиста.

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