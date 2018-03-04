Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД прокомментировали насилие против журналистов под Радой

Комментариев: 3
В полиции пообещали провести тщательную проверку относительно насилия в отношении журналистов. Также правоохранители предложили пострадавшим писать жалобы.
В полиции проведут расследования относительно насилия против журналистов
В полиции проведут расследования относительно насилия против журналистов
Артем Шевченко / Facebook

Относительно информации о препятствовании работе журналистов в полиции состоится тщательная проверка. Об этом в субботу, 3 марта, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, в Печерский управления полиции обратился журналист с сообщением о том, что работник полиции применил к нему газовый баллончик, а еще двое представителей СМИ написали о препятствовании в социальных сетях.

"Мы проведем служебную проверку, материалы которой будут направлены в прокуратуру. Моя позиция как руководителя полиции Киева: журналисты однозначно имеют право и должны заниматься своей профессиональной деятельностью. И никто, в том числе полицейские, не должны им препятствовать. В то же время, эта деятельность не имеет вредить проведению полицейских операций или следственных действий ", - подытожил руководитель столичной полиции.

В то же время Министерство внутренних дел предложило журналистам, пострадавшим утром 3 марта при зачистке палаточного городка у Верховной Рады, писать официальные жалобы.

Напомним, из-за утренней зачистки палаточного городка было возбуджено два уголовных дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительного органа.

Как сообщалось, в столкновениях под Радой пострадали три журналиста.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, протесты, полиция, Рада, Журналисты, расследование, насилие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
LisyonoK    04.03.2018, 00:21
Оценка:  0
LisyonoK
Я предупреждал, что нельзя разгонять возле Рады, теперь получайте. Деньги будут с Украины и США.
LisyonoK    04.03.2018, 00:19
Оценка:  0
LisyonoK
Тут не только беспредел, тут увольнение министра внутренних дел. В поннедельник поговорим.
LisyonoK    04.03.2018, 00:20
Оценка:  0
LisyonoK
Иначе будет будет митинг и денег хватит , чтобы его сохранить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь