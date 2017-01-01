Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине начали возобновлять работу аэропорты

Комментариев: 0
Сразу три аэропорта возобновили работу после непогоды и обильного снегопада. Речь идет об аэропортах Днепропетровск, Кривой Рог и Херсон. Все рейсы в них выполняются по графику.
Аэропорты возобновляют работу
Аэропорты возобновляют работу
gettyimages.co.uk

Международные аэропорты Днепропетровск (Днепр), Кривой Рог (Днепропетровская область) и аэропорт Херсон возобновили работу после непогоды и обильного снегопада. Об этом сообщили представители аэропортов, пишут Украинские новости.

Как отмечается, все рейсы в указанных аэропортах выполняются по графику.

Параллельно проводятся работы по расчистке их территории от снега.

При этом отмечается, что сейчас в Кривом Роге идет обильный дождь, а ночью ожидаются заморозки.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Украине 1 марта перестали работать шесть аэропортов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, работа, Херсон, Днепр, аэропорт, Кривой Рог, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь