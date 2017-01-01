В Украине начали возобновлять работу аэропорты

Сразу три аэропорта возобновили работу после непогоды и обильного снегопада. Речь идет об аэропортах Днепропетровск, Кривой Рог и Херсон. Все рейсы в них выполняются по графику.

Международные аэропорты Днепропетровск (Днепр), Кривой Рог (Днепропетровская область) и аэропорт Херсон возобновили работу после непогоды и обильного снегопада. Об этом сообщили представители аэропортов, пишут Украинские новости.

Как отмечается, все рейсы в указанных аэропортах выполняются по графику.

Параллельно проводятся работы по расчистке их территории от снега.

При этом отмечается, что сейчас в Кривом Роге идет обильный дождь, а ночью ожидаются заморозки.

Напомним, из-за сильных снегопадов в Украине 1 марта перестали работать шесть аэропортов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet