СБУ задержала полицейских "крышевавших" наркоторговцев

Полицейские контролировали продавцов экстракционного опия в одном из райцентров области. Они также помогали наркодилерам "устранять" конкурентов.

За "работу" полицейские брали 4000 гривен в месяц ssu.gov.ua

В Киевской области правоохранители разоблачили механизм реализации наркотиков, организованный работниками одного из отделов криминальной полиции области. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что двое полицейских за четыре тысячи гривен в месяц "крышевали" сеть розничных продаж экстракционного опия в одном из райцентров области. Злоумышленники помогали наркодилерам "устранять" конкурентов. В случае неуплаты дани полицейские угрожали привлечь наркодельцов к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что полицейские через созданную схему также поднимали показатели результатов своей работы, задерживая конечных покупателей наркотиков.

Старшему лейтенанту сектора уголовной полиции сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении второго фигуранта дела идут процессуальные действия.

Правоохранители задержали также поставщика и распространителя наркотиков по местам их проживания. Они извещены о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия устанавливаются все лица, причастные к наркобизнесу.

Напомним, в Киеве задержали правоохранителей, которые прикрывали грабежи организованной преступной группировки на Киевском железнодорожном вокзале.

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