В зоне АТО нашли тайники с боеприпасами
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых была российская мина. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает пресс-центр ведомства.
"Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Она находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", - говорится в сообщении.
Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.
Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.
По признакам преступлений зарегистрировано 19 уголовных производств.
Cмотрите фотогалерею: В зоне АТО нашли тайники с боеприпасами
Напомним, ранее в Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами, в котором находилось около 10 фугасов маркировки России.
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