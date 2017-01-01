В зоне АТО нашли тайники с боеприпасами

СБУ обнаружила в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых были противопехотная мина ПМН-2, патроны, гранаты Ф-1.

В зоне АТО обнаружили два тайника с патронами, гранатами, российской миной ssu.gov.ua

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Бахмутском и Волновахском районах Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами, среди которых была российская мина. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает пресс-центр ведомства.

"Из подземного хранилища в Бахмутском районе оперативники спецслужбы изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Она находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами", - говорится в сообщении.

Во втором тайнике, расположенном в Волновахском районе, правоохранители обнаружили более одной тысячи патронов калибра 5,45 мм, девятнадцать гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы этого же района сотрудники СБ Украины изъяли автомат Калашникова АКСУ-74 и около ста патронов к нему.

По признакам преступлений зарегистрировано 19 уголовных производств.

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Напомним, ранее в Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами, в котором находилось около 10 фугасов маркировки России.

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