В Украину едет глава МИД Финляндии
Украину 5-6 марта посетит с рабочим визитом министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает пресс-служба МИД Украины.
Согласно сообщению, 5 марта состоятся переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Финляндии. Основными темами станут вопросы украинского-финляндского двустороннего сотрудничества, пути противодействия российской агрессии против Украины, а также энергетическая безопасность в Европе в условиях газового шантажа со стороны России.
Также запланировано, что министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр иностранных дел Финляндии подпишут Соглашение между правительствами Украины и Финляндской Республики о реализации проекта Финская поддержка реформы украинской школы.
Также министры иностранных дел Украины и Финляндии проведут совместную пресс-конференцию.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в 2018 году.
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