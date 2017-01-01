В Украину едет глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни посетит Украину 5-6 марта, чтобы обсудить пути противодействия российской агрессии, а также энергетическую безопасность в Европе.

Украину 5-6 марта посетит с рабочим визитом министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Согласно сообщению, 5 марта состоятся переговоры министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой МИД Финляндии. Основными темами станут вопросы украинского-финляндского двустороннего сотрудничества, пути противодействия российской агрессии против Украины, а также энергетическая безопасность в Европе в условиях газового шантажа со стороны России.

Также запланировано, что министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и министр иностранных дел Финляндии подпишут Соглашение между правительствами Украины и Финляндской Республики о реализации проекта Финская поддержка реформы украинской школы.

Также министры иностранных дел Украины и Финляндии проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину в 2018 году.

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