Сутки в АТО: восемь обстрелов, пострадавших нет

Сепаратисты применили 120 мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы - возле Песков. Также враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

За минувшие сутки в зоне АТО никто из украинских бойцов не пострадал facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 3 марта, сепаратисты восемь раз нарушили режим тишины, никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы - возле Песков.

На луганском направлении противник вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

Из гранатометов различных типов сепаратисты обстреливали позиции сил АТО возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья.

Из стрелкового оружия враг нарушал перемирие на подступах к Малиновому.

Напомним, за сутки 2 марта подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще два были ранены.

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