Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в АТО: восемь обстрелов, пострадавших нет

Комментариев: 0
Сепаратисты применили 120 мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы - возле Песков. Также враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.
За минувшие сутки в зоне АТО никто из украинских бойцов не пострадал
За минувшие сутки в зоне АТО никто из украинских бойцов не пострадал
facebook.com/ato.news

За минувшие сутки, 3 марта, сепаратисты восемь раз нарушили режим тишины, никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы - возле Песков.

На луганском направлении противник вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.

Из гранатометов различных типов сепаратисты обстреливали позиции сил АТО возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья.

Из стрелкового оружия враг нарушал перемирие на подступах к Малиновому.

Напомним, за сутки 2 марта подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще два были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: обстрел, ВСУ, АТО, Перемирие на Донбассе, АТО новости, Прекращение огня на Донбассе, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь