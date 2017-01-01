Сутки в АТО: восемь обстрелов, пострадавших нет
За минувшие сутки, 3 марта, сепаратисты восемь раз нарушили режим тишины, никто из бойцов ВСУ не пострадал. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на донецком направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82 мм минометы - возле Песков.
На луганском направлении противник вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия возле Крымского.
Из гранатометов различных типов сепаратисты обстреливали позиции сил АТО возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья.
Из стрелкового оружия враг нарушал перемирие на подступах к Малиновому.
Напомним, за сутки 2 марта подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще два были ранены.
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