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На Прикарпатье замерзли водопады

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На Прикарпатье водные каскады превратились в гигантские ледяные скульптуры, от чего туристы и местные жители в восторге. Таять водопады будут примерно несколько недель.
Лед сковал все прикарпатские водопады
Лед сковал все прикарпатские водопады
instagram.com/oleksandr_kosenko_

Этой зимой лед сковал все прикарпатские водопады. Об этом говорится в сюжете телеканала Украина от субботы, 3 марта.

Водные каскады превратились в гигантские ледяные скульптуры, от чего туристы и местные жители в восторге.

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Так, водопад Женецкий Гук в Татарове замерз почти две недели назад. Правда, не полностью - из-под него изредка пробиваются маленькие ручейки.

Лютый морозы также превратили в шестнадцатиметровую глыбу льда Джуринский водопад.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области лед сковал почти весь Джуринский водопад.

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Теги: видео, Прикарпатье, водопад, морозы
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