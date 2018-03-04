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В Киеве задержали админов антиукраинских сообществ

Комментариев: 6
Злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти Украины, популяризации так называемых ЛДНР.
СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях
СБУ разоблачила администраторов антиукраинских групп в соцсетях
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили в Киеве двух администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ЛДНР и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО“, - говорится в отчете.

ssu.gov.ua

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ заявила о задержании админов антиукраинских групп
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Напомним, 23 февраля сотрудники СБУ вместе с Нацполицией задержали группу хакеров в Днепре, которые вмешались в работу объектов инфраструктуры регион.

 

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Теги: интернет, СБУ, видео, фото, пропаганда, соцсети, группа
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Комментариев (4)
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realМовчанюк    04.03.2018, 10:52
Оценка:  -6
realМовчанюк
вот и отлично, в тюрягу эту падаль!
НочьБобра    04.03.2018, 09:59
Оценка:  -3
НочьБобра
Отличная новость.
Yzenykkrasavchik    04.03.2018, 09:48
Оценка:  +5
Yzenykkrasavchik
Ну тут без ленточки не обходится ни один сепаратист, у каждого такая есть и даже у СБУшников. Раньше герыч менты подкидывали, теперь ленточки. И сразу всем понятно он против Украины и власти пороха
НочьБобра    04.03.2018, 09:58
Оценка:  -3
НочьБобра
Как ни странно, но ни один сепаратист не видит себя без шнурка цвета фекалий. Что то в этом есть. Коричневый вождь, коричневые холуи-смерды, коричневая россия .
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