В Киеве задержали админов антиукраинских сообществ

Злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти Украины, популяризации так называемых ЛДНР.

Сотрудники СБУ заявили, что разоблачили в Киеве двух администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ЛДНР и распространяли информацию, которая дискредитирует проведение АТО“, - говорится в отчете.

ssu.gov.ua

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Напомним, 23 февраля сотрудники СБУ вместе с Нацполицией задержали группу хакеров в Днепре, которые вмешались в работу объектов инфраструктуры регион.