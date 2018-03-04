Мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине - ООН

Еще четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи, а сейчас тысячи людей сталкиваются с препятствиями в доступе к основным услугам, заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.

Урсула Мюллер заявила, что об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли

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В настоящее время об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, сообщает Голос Америки в субботу, 3 марта.

Она считает, что нужно лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии на Донбассе.

Мюллер отметила, что, по данным ООН, более 2530 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

“Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делает невозможными выборы“, - сказала она.

По ее словам, восточная Украина быстро становится “одной из самых заминированных территорий в мире“.

“Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии десятилетиями“, - отметила Мюллер.

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Она подчеркнула, что каждый месяц через 457-километровую “контактную линию“ проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам: пенсиям, социальным выплатам.

“Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи“, - подчеркнула Мюллер.

Напомним, ранее представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на территорию Донбасса более 10 тонн гуманитарного груза.