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Мир забыл о гуманитарном кризисе в Украине - ООН

Комментариев: 4
Еще четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи, а сейчас тысячи людей сталкиваются с препятствиями в доступе к основным услугам, заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам.
Урсула Мюллер заявила, что об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли
Урсула Мюллер заявила, что об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли

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В настоящее время об украинском гуманитарном кризисе в мире забыли. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, сообщает Голос Америки в субботу, 3 марта.

Она считает, что нужно лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии на Донбассе.

Мюллер отметила, что, по данным ООН, более 2530 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

“Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делает невозможными выборы“, - сказала она.

По ее словам, восточная Украина быстро становится “одной из самых заминированных территорий в мире“.

“Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии десятилетиями“, - отметила Мюллер.

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Она подчеркнула, что каждый месяц через 457-километровую “контактную линию“ проходит миллион человек. Тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам: пенсиям, социальным выплатам.

“Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи“, - подчеркнула Мюллер. 

Напомним, ранее представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на территорию Донбасса более 10 тонн гуманитарного груза.

 

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Теги: Украина, война, ООН, Гуманитарная помощь, гуманитарная ситуация, АТО, зона АТО, АТО на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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vysnovok    04.03.2018, 12:04
Оценка:  0
vysnovok
Мир не забыл. Миру надоели гаши постоянные вопли.
realМовчанюк    04.03.2018, 10:54
Оценка:  -2
realМовчанюк
В этом горе заслуга Путина!
zveroboy111    04.03.2018, 09:30
Оценка:  -2
zveroboy111
Світ дограється, що Україна плюне на всі домовленості і створить свою ядерну зброю. Потенціал на це, дякувати богу, є.
Aleksey28    04.03.2018, 10:42
Оценка:  +3
Aleksey28
За какие шиши? Уже всё просрали
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