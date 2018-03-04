МВД: Задержанные на коленях - это не унижение

В министерстве внутренних дел уверяют, что задержанным под ВР, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться и курить, и что никто их не бил.

В МВД не считают унижением тот факт, что при задержании жителей палаточного городка под Верховной Радой их ставили на колени, и это все фотографировали.

Как объяснил на своей странице спикер МВД Артем Шевченко, непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это не унижение, а “общеупотребительное полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение“.

Представитель МВД уточнил: именно чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, их всех поставили на колени.

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В министерстве уверяют, что задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться и курить, и что никто их не бил.

“Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая: опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и в конце концов, трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев“, - подытожил Шевченко.

Ранее о якобы неправомерных действиях полицейских заявили не только оппозиционные силы и Рух новых сил, в частности, но и депутаты из провластной фракции - в частности, Мустафа Найем и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Задерживать правонарушителей с применением силы - это понятно и это право полиции. Задерживать и унижать - это неправильно и также перечеркивает справедливые действия полиции“, - написала Геращенко.

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“Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?! И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полциии? Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это же не джунгли, а страна, общество и органы власти. К чему было столько усилий, публичной работы и разговоров, если одна такая фотография подрывает всю эту хрупкую конструкцию и навевает вспоминания зверств четырехлетней давности?!“, - написал Найем на своей странице в Facebook.

Тем временем в связи с обнародованными СМИ заявлениями прокуратура заявила об открытии уголовного производства по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним, в ходе зачистки “Михомайдана“ полиция нашла девять гранат. Жители городка оказывали сопротивление, задержали около 100 человек.