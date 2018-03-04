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МВД: Задержанные на коленях - это не унижение

Комментариев: 10
В министерстве внутренних дел уверяют, что задержанным под ВР, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться и курить, и что никто их не бил.
Задержание жителей палаточного городка под ВР
Задержание жителей палаточного городка под ВР
facebook.com/iryna.gerashchenko

В МВД не считают унижением тот факт, что при задержании жителей палаточного городка под Верховной Радой их ставили на колени, и это все фотографировали.

Как объяснил на своей странице спикер МВД Артем Шевченко, непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это не унижение, а “общеупотребительное полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение“.

Представитель МВД уточнил: именно чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, их всех поставили на колени.

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В министерстве уверяют, что задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях, позволяли общаться и курить, и что никто их не бил.

“Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной учитывая: опыт постоянных столкновений спровоцированных митингующими, их настроенность на агрессию, оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и в конце концов, трагический опыт 31 августа 2015, когда под ВР граната унесла жизни 4 гвардейцев“, - подытожил Шевченко.

Ранее о якобы неправомерных действиях полицейских заявили не только оппозиционные силы и Рух новых сил, в частности, но и депутаты из провластной фракции - в частности, Мустафа Найем и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Задерживать правонарушителей с применением силы - это понятно и это право полиции. Задерживать и унижать - это неправильно и также перечеркивает справедливые действия полиции“, - написала Геращенко.

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“Это в каких инструкциях прописано - ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за шиворот как скот?! И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полциии? Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это же не джунгли, а страна, общество и органы власти. К чему было столько усилий, публичной работы и разговоров, если одна такая фотография подрывает всю эту хрупкую конструкцию и навевает вспоминания зверств четырехлетней давности?!“, - написал Найем на своей странице в Facebook.

Тем временем в связи с обнародованными СМИ заявлениями прокуратура заявила об открытии уголовного производства по ч.2 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним, в ходе зачистки “Михомайдана“ полиция нашла девять гранат. Жители городка оказывали сопротивление, задержали около 100 человек.

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Теги: полиция, задержание, Михомайдан, палаточный городок, МВД
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Комментариев (10)
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SAId    04.03.2018, 12:06
Оценка:  -1
SAId
мне положение дел в стране не нравится но и ЕТО не МАЙДАН...
НочьБобра    04.03.2018, 10:49
Оценка:  -10
НочьБобра
Ну какое это унижение ? Любишь рассейские деньги - люби стоять на коленях.
blya-tolyan    04.03.2018, 10:43
Оценка:  -12
blya-tolyan
надо было мордой вниз в районе Днепра, на льду с отверстием под харю.
realМовчанюк    04.03.2018, 10:42
Оценка:  -9
realМовчанюк
Да да - это не "унижение" человеческого достоинства, это торжество "возрождения беркутовцев", аки "Чёрных роботов", опять позорящих Украину и украинцев на международном уровне!
blya-tolyan    04.03.2018, 10:45
Оценка:  -6
blya-tolyan
а куча дебилов в центре города -не позорит? Этих тварей с грузиномайдана давно нужно было в Днепр столкнуть и притопить.
M_а_р_k    04.03.2018, 12:26
Оценка:  0
M_а_р_k
Перечитай текст, ознакомься с примерами из мировой практики, приведенными там на картинках. Проведено было в соответствии с общепринятыми нормами работы правоохранителей во всём мире. Так что твоё квакание про "позор на мировом уровне" - мимо кассы.
Aleksey28    04.03.2018, 10:41
Оценка:  +4
Aleksey28
Нужно было на майдане тогда майданутых успокоить тогда бы жили нормально
blya-tolyan    04.03.2018, 10:47
Оценка:  -3
blya-tolyan
успокаивали и получили ответку руслики тупорылые. А жить как на твоей па_Раше - и врагу не пожелаешь!!!
квакль-бродякль    04.03.2018, 10:24
Оценка:  +11
квакль-бродякль
Унижением это назвали бы при Януковиче, а сейчас могут сказать, что это почитание!
НочьБобра    04.03.2018, 10:51
Оценка:  -5
НочьБобра
квакль-бродякль - при януковиче людей за людей не считали. Он все хотел тут рассейские порядки насадить. Но в Украине это не получилось. Просто страна другая.
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