Сепаратисты не пустили ОБСЕ в село под Мариуполем

Вооруженный член так называемой ДНР отказал патрулю СММ в доступе на территорию объекта неподалеку от села Патриотичное Донецкой области.

Сепаратисты не пустили патруль миссии ОБСЕ во временно оккупированное село Патриотичное, что в 35 километрах от Мариуполя. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в субботу, 3 марта.

"Вооруженный член ДНР отказал патрулю СММ в доступе на территорию объекта неподалеку от села Патриотичное. Когда наблюдатели обратили внимание на то, что такой отказ будет рассматриваться как ограничение свободы их передвижения, он сказал, что он знает об этом, и это не его забота", - отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что в Донецке 1 марта мини-БПЛА ОБСЕ зафиксировал 17 бронированных машин (семь БМП-1, шесть БМП-2 и четыре типа БМП), 10 бронетранспортеров (один БТР-80, один БТР-70 и восемь MT-ЛБ), три минных трала (КМТ-9), а также другие транспортные средства военного типа.

Напомним, ранее сепаратисты не пустили патруль миссии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, что в 106 километрах к югу от Донецка.