Битва гигантов: в Киеве выбирали крупнейшего кота

Котов-великанов судят международные эксперты федерации FIFe из Чехии, Польши, Словакии и Нидерландов.

На этих выходных, 3-4 марта, в Киеве организовали выставку больших кошек “Битва гигантов“.

Как сообщают организаторы сайте Украинского дома, где проходит “битва“, победителей будут выбирать путем взвешивания, так что претендентам отводится пассивная роль. Животным придется терпеть пристальное внимание как со стороны жюри, так и от “конкурентов“.

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Лучших из лучших назовут международные эксперты федерации FIFe из Чехии, Польши, Словакии и Нидерландов. Всего в конкурсах примут участие около 250 кошек 30 разных пород из украинских и европейских питомников.

Выставку можно посетить за 50 гривен, льготный билет стоит 30 гривен. Детям до семи лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам АТО вход сделали бесплатным. Битва гигантов открыта для посетителей с 10:00 до 18:00.

Напомним, в сентябре защитники животных пикетировали Святошинское управление ГУ МВД в Киеве, требуя расследовать массовое убийство бездомных котов в столице. В феврале стало известно, что на птицефабрике под Киевом гибнут в силках коты, которые охотятся на птенцов.