В Украине обесточены 17 населенных пунктов

В стране по состоянию на 4 марта без света остаются 17 населенных пунктов в Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях.

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 17 населенных пунктов в пяти областях страны. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщается на сайте ГСЧС.

"Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 3 марта в Украине без электроснабжения оставались 63 населенных пункта в восьми областях.

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