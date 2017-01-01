Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине обесточены 17 населенных пунктов

Комментариев: 0
В стране по состоянию на 4 марта без света остаются 17 населенных пунктов в Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой и Луганской областях.
В Украине обесточены 17 населенных пунктов
В Украине обесточены 17 населенных пунктов
dsns.gov.ua

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 17 населенных пунктов в пяти областях страны. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщается на сайте ГСЧС.

"Вследствие осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП, обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Николаевская - 8, Запорожская - 5, Кировоградская - 2, Донецкая - 1 и Луганска - 1", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 3 марта в Украине без электроснабжения оставались 63 населенных пункта в восьми областях. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: электроэнергия, свет, непогода, отключение электричества, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь