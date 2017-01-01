Хотелки и фантазии: в ЛНР ответили Волкеру на ликвидацию "республик"

Представитель сепаратистов заявил, что у киевской власти "из-за собственной нелегитимности существует обостренное неприятие избранных властей республик Донбасса как стороны переговоров".

В ЛНР против их ликвидации EPA/UPG

Представитель ЛНР в контактной группе на переговорах в Минске Родион Мирошник назвал “хотелками“ и “фантазиями“ заявление спецпреставителя США в Украине Курта Волкера о том, что так называемые ЛНР и ДНР нужно расформировать.

Заявление Мирошника цитируют российские СМИ.

Напомним, накануне Волкер сказал, что ЛНР и ДНР должны быть “расформированы“, поскольку для них “нет места в конституционной системе Украины“.

Мирошник на это сказал, у киевских властей ввиду “собственной нелегитимности“ существует “обостренное неприятие“ ЛДНР как стороны переговоров. Он утверждает, что так называемые власти “республик“ являются законно избранными.

Представитель ЛНР подчеркнул, что “процесс достижения мирного урегулирования конфликта лежит через диалог с реальной стороной конфликта, иначе продуктивнее вести переговоры о размежевании угодий на Марсе“.

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Волкеру Мирошник посоветовал разобраться в с первопричиной произошедшего, а не со следствием, прежде чем делать подобные заявления.

“А свои хотелки и фантазии о расформировании чего бы то ни было без участия представителей Донбасса Волкер может обсуждать с кем угодно, хоть с [президентом Украины Петром] Порошенко, хоть без него“, - добавил сепаратист.

Комментируя озвученные на выступлении в Гудзоновском институте призывы Волкера к скорейшему вводу в Донбасс миротворцев, представитель ЛНР подчеркнул, что “любая миссия, которая хочет выполнять миротворческую функцию, столкнется с желанием людей и властью, существующей де-факто на этой территории“.

Ранее Волкер говорил, что РФ возобновит переговоры по Донбассу после “перевыборов Путина“.