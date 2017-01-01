Шрека на нары: возле дома Крысина устроили пикет

По "Золотые купола" Михаила Круга на заборе расклеили листовки “Розыск. Юрий Крысин “Шрек“. К участникам пикета никто не вышел.

Дом Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, 4 марта пикетируют представители Автомайдана, праворадикальной организации С14 и представителей других общественных организаций.

Как сообщает корреспондент Hromadske, участники акции требуют отправить Крысина “на нары“. Они отмечают, что Крысин скрывается от правосудия и не появляется на судебных заседаниях. Забор возле дома обвиняемого обклеили листовками “Розыск. Юрий Крысин “Шрек“. Из колонок играет песня Михаила Круга “Золотые купола“.

«Автомайдан» та С14 влаштували акцію під будинком Юрія Крисіна, підозрюваного у вбивстві журналіста Веремія — залили паркан будинку томатним соком та ввімкнули пісню Михайла Круга «Золотые купола» pic.twitter.com/AgmD9bPOsT — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 4 марта 2018 г.

К участникам акции никто не вышел, зато по состоянию к дому подъехала полиция. Задерживали ли кого-то, пока неизвестно.

Приехала полиция hromadske.ua

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Как известно, Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 рядом с Софийской площадью в Киеве. 22 декабря Шевченковский суд Киева вынес приговор Крысину - причастный к убийству получил условный срок. Это решение возмутило общественность, люди массово вышли на протест.

26 февраля Крысина нашли в детском отделении Института сердца. Ему плеснули зеленкой в лицо, после чего в соцсетях Крысина называют Шреком.