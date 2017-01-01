Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шрека на нары: возле дома Крысина устроили пикет

Комментариев: 0
По "Золотые купола" Михаила Круга на заборе расклеили листовки “Розыск. Юрий Крысин “Шрек“. К участникам пикета никто не вышел.
Пикет дома Юрия Крысина
Пикет дома Юрия Крысина
hromadske.ua

Дом Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, 4 марта пикетируют представители Автомайдана, праворадикальной организации С14 и представителей других общественных организаций.

Как сообщает корреспондент Hromadske, участники акции требуют отправить Крысина “на нары“. Они отмечают, что Крысин скрывается от правосудия и не появляется на судебных заседаниях. Забор возле дома обвиняемого обклеили листовками “Розыск. Юрий Крысин “Шрек“. Из колонок играет песня Михаила Круга “Золотые купола“.

К участникам акции никто не вышел, зато по состоянию к дому подъехала полиция. Задерживали ли кого-то, пока неизвестно.

Приехала полиция
Приехала полиция
hromadske.ua

Читай также: Отпустивший Крысина судья объяснил свое решение

Как известно, Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 рядом с Софийской площадью в Киеве. 22 декабря Шевченковский суд Киева вынес приговор Крысину - причастный к убийству получил условный срок. Это решение возмутило общественность, люди массово вышли на протест.

26 февраля Крысина нашли в детском отделении Института сердца. Ему плеснули зеленкой в лицо, после чего в соцсетях Крысина называют Шреком.

Поделись:
Теги: пикет, Крысин, убийство Веремия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь