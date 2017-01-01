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Украина уже получила 26 млн куб. м газа из ЕС

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Поставки газа из России не осуществляются. Суточный отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа Украины составляет 111,5 млн кубометров.
Украина стабильно получает газ из ЕС
Украина стабильно получает газ из ЕС

Украина по состоянию на 06:00 воскресенья, 4 марта, получила уже 26,5 миллионов кубометров газа из стран Европейского Союза. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В ведомстве отметили, что поставки газа из России не осуществляются. По данным комитета, транзит российского газа Украиной не прерывался и составляет 241,7 млн кубометров.

Также, согласно оперативным данным Кризисного комитета, собственная добыча газа в настоящее время составляет 57 млн кубометров в сутки, а суточный отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа составляет 111,5 млн кубометров.

На данный момент остаток газа в ПХГ составляет 9,6 млрд кубометров, из которых потребительского - 192,2 млн кубометров.

Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа из-за решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.

Ранее российская корпорация отказалась поставлять в Украину газ с 1 марта. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

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Теги: Украина, газ, ЕС, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, транзит газа, ПХГ
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Источник: korrespondent.net

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