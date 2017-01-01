Украина уже получила 26 млн куб. м газа из ЕС

Поставки газа из России не осуществляются. Суточный отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа Украины составляет 111,5 млн кубометров.

Украина по состоянию на 06:00 воскресенья, 4 марта, получила уже 26,5 миллионов кубометров газа из стран Европейского Союза. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

В ведомстве отметили, что поставки газа из России не осуществляются. По данным комитета, транзит российского газа Украиной не прерывался и составляет 241,7 млн кубометров.

Также, согласно оперативным данным Кризисного комитета, собственная добыча газа в настоящее время составляет 57 млн кубометров в сутки, а суточный отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа составляет 111,5 млн кубометров.

На данный момент остаток газа в ПХГ составляет 9,6 млрд кубометров, из которых потребительского - 192,2 млн кубометров.

Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа из-за решения Стокгольмского арбитража в пользу Нафтогаза.

Ранее российская корпорация отказалась поставлять в Украину газ с 1 марта. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

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