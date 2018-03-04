Абсолютное перемирие: ВСУ и ЛДНР готовы прекратить огонь
Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00:00 5 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
“Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины“, - отмечается в сообщении.
В штабе напомнили, что каждой договоренности о прекращении огня ВСУ придерживались неукоснительно.
“В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью мирных жителей, личного состава подразделений ВСУ, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ“, - подчеркнули в штабе АТО.
В свою очередь, в самопровозглашенных “народных республиках“ Донбасса издали приказы о “строгом“ соблюдении перемирия с 5 марта.
Читай также: Кто будет командовать украинскими войсками
“Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении “абсолютного перемирия“ в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего“, — сказал один из спикеров сепаратистов Эдуард Басурин.
Басурин обещает проверять каждый факт нарушения перемирия со стороны ДНР привлекать к ответственности виновных.
С аналогичным заявлением выступил представитель “минобороны ЛНР“ Андрей Марочко. По его словам, приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство.
Напомним, 2 марта 2018 года трехсторонняя группа в Минске договорилась об “абсолютном перемирии“ на Донбассе с 5 марта 2018 года. После этого, 3 марта, в зоне АТО целый день наблюдалось редкое явление – полная тишина.
Ставлю свої $ 10 проти ваших $ 100.
Якщо після об'яви "перемир'я" буде хоч одне повідомлення про порушення - я виграв, але якщо встановиться тиша - винен вам я.
Якщо приймаєте виклик - просто напишіть в коментарях "приймаю".