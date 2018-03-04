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Абсолютное перемирие: ВСУ и ЛДНР готовы прекратить огонь

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 7
В Минске договорились прекратить огонь 5 марта. ВСУ и сепаратисты заявили о готовности к перемирию и возможным провокациям .
В зоне АТО с 5 марта объявили перемирие
В зоне АТО с 5 марта объявили перемирие
EPA/UPG

Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00:00 5 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины“, - отмечается в сообщении.

В штабе напомнили, что каждой договоренности о прекращении огня ВСУ придерживались неукоснительно.

“В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью мирных жителей, личного состава подразделений ВСУ, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ“, - подчеркнули в штабе АТО.

В свою очередь, в самопровозглашенных “народных республиках“ Донбасса издали приказы о “строгом“ соблюдении перемирия с 5 марта.

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“Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении “абсолютного перемирия“ в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего“, — сказал один из спикеров сепаратистов Эдуард Басурин.

Басурин обещает проверять каждый факт нарушения перемирия со стороны ДНР привлекать к ответственности виновных.

С аналогичным заявлением выступил представитель “минобороны ЛНР“ Андрей Марочко. По его словам, приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство.

Напомним, 2 марта 2018 года трехсторонняя группа в Минске договорилась об “абсолютном перемирии“ на Донбассе с 5 марта 2018 года. После этого, 3 марта, в зоне АТО целый день наблюдалось редкое явление – полная тишина.

 

 

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Теги: Донбасс, АТО, перемирие, Минские договоренности, военные, ЛНР, ДНР
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Комментариев (7)
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злат    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -8
злат
Кацапські покидьки повинні бути знищені, без всяких перемирень, та якихось компромісів. От тоді і мир настане. Тільки повне знищення кацапства в Україні може претендувати на мир в Україні - на 100% без кацапства.
Злой_Биша    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -7
Злой_Биша
Не иначе как хотят выборы съехавшего провести без эксцессов на всех фронтах. Не дождётесь! Числа 16-17 наверняка наши воины напомнят уйловцам кто в доме, т.е. на Донбассе, хозяин.
Alexandr    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -6
Alexandr
Готовий закластися - жодного миру не буде.
Ставлю свої $ 10 проти ваших $ 100.
Якщо після об'яви "перемир'я" буде хоч одне повідомлення про порушення - я виграв, але якщо встановиться тиша - винен вам я.
Якщо приймаєте виклик - просто напишіть в коментарях "приймаю".
ZOBOV83    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -5
ZOBOV83
и каждый день отчеты об обстрелах и потерях. в ж..пу эти договоренности!! пацанам в окопах оних расскажите-поржут
Ярослав    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -1
Ярослав
любая договорённость с расеей, не стоит даже бумаги, на которой была написана.
ZOBOV83    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -6
ZOBOV83
максимум на использованой. я бы на договоры с парашкой больше и не потратил(( дерьмо
Хюндай    04.03.2018, 19:29
Оценка:  -5
Хюндай
Во как повернулось ,наверное разведка доложила о готовящимся наступлении и все сразу в один голос "перемирие"
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