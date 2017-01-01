В Днепре и Харькове не будут отменять каникулы

Минобразования рекомендовало возобновить занятия с 5 марта, но оставило за местными органами власти право решать этот вопрос .

В Харькове, Днепре и Одессе каникулы будут до 12 марта wikipedia.org

В двух областных центрах Украины - Днепре и Харькове - местные власти решили не отменять “газовые“ каникулы. Накануне Минобразования рекомендовало отменить занятия до 8 марта, однако затем в правительстве передумали.

Таким образом, в Днепре всю следующую неделю школьники будут отдыхать. Об этом написал мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

“Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Боре. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта. У кого, кого, а в идиотов мы на поводу ходить не будем“, - мэр Днепра.

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Он отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий поступил в мэрию в 16:52 субботы, и “ни одна душа в министерствах“ не подумала о том, что родители “переколотили бабушек и дедушек“, взяли отгулы, поменяли планы.

Аналогичное решение принял мэр Харькова Геннадий Кернес. Он распорядился, чтобы занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города возобновили 12 марта. Департамент науки и образования ХОГА аргументирует это плохими погодными условиями и низким температурным режимом в учреждениях образования (их необходимо прогреть), а также тем, что много студентов и школьников уже успели разъехаться.

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“Принято решение не прерывать объявленные накануне каникулы для школьников, учеников профессионально-технических учебных заведений и студентов“, - заявили в администрации.

Отметим, что 2 марта в связи с нехваткой газа в стране Минобразования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу с 2 до 7 марта включительно. 3 марта президент Петр Порошенко заявил, что критическая ситуация с газоснабжением преодолена, ситуация с газообеспечением стабилизировалась, весь дефицит газа полностью покрыт. После этого пресс-служба Минобразования со ссылкой на решение кризисного комитета Минэнергетики и угольной промышленности Украины сообщила, что с понедельника, 5 марта, все учебные заведения могут возобновить работу в обычном режиме.

Ранее Львов отказался закрывать школы из-за газового кризиса.

Напомним, в Одессе вузы объявили каникулы до весны.