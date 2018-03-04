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НАБУ дали доступ к данным о "выигрышах" Ляшко

Комментариев: 2
Суд предоставил Бюро доступ ко всем выигрышам нардепа для проверки тройного "выигрыша" в лотерее.
Олег Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен
Олег Ляшко выиграл в лотерею полмиллиона гривен
facebook.com/O.Liashko

Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) к документам обо всех выигрышах нардепа Олега Ляшко, который ранее указал в своей декларации выигрыш в Украинской национальной лотерее в сумме 571 тысяч гривен. Об этом сообщает Судебный репортер.

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Постановление суда 26 февраля действует в течение одного месяца.

Согласно сообщению, НАБУ получило доступ к документам Украинской национальной лотереи о выигрышах Ляшко за период с 1 января 2017-го до 24 октября 2017 года включительно.

Отмечается, что в своем письме Украинская национальная лотерея указала, что в течение октября 2017 года выигрыши в таких суммах не были зарегистрированы.

В письме также сказано, что информация о выигрышах и призах в лотерею, а также персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.

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НАБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Напомним, в своей декларации Ляшко задекларировал три выигрыша в неуказанной лотерее компании Украинская национальная лотерея (УНЛ): 283 560, 153 485 и 134 000 грн.

 

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Теги: НАБУ, Ляшко, суд, лотерея, выигрыш
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Комментариев (2)
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colavova    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
colavova
Украинская национальная лотерея имени Ляшко
LisyonoK    04.03.2018, 22:39
Оценка:  -3
LisyonoK
он не очень хороший... тем более контакт был, даже почти знаю с кем. ПОЧТИ)))
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