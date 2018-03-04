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Газовая война: в ЕС рассказали о переговорах

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За прошедшие дни вице-президент ЕК говорил с Гройсманом, главой Нафтогаза и министром энергетики России. Стороны заявили о готовности оставаться в тесном контакте с Еврокомиссией.
Между Украиной и Россией разгорелся новый газовый конфликт
Между Украиной и Россией разгорелся новый газовый конфликт
depositphotos.com

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал о переговорах с украинской и российского стороной из-за отказа России поставлять Украине газ. Об этом говорится на сайте европейского ведомства.

Шефчович подчеркнул, что готов участвовать и выступать посредником между Украиной и Россией по урегулированию газового конфликта.

По его словам, после обращения Кабмина Украины о положении газовой системы и импорта газа из России, он связался с украинским и российским правительствами.

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За прошедшие дни вице-президент Шефчович обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, главе Нафтогаза Андрею Коболеву и министру энергетики России Александру Новаку.

В Украине Шефчовичу сообщили, что ситуация находится под контролем. Новак, в свою очередь, заверил, что транзиту газа в страны Европейского Союза ничего не грозит.

“Что касается Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу сообщили, что Газпром намерен разорвать свои контракты с Нафтогазом. Эта процедура может занять некоторое время и иметь последствия поставок газа“, - говорится в сообщении на сайте ЕК.

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Также в заявлении говоритися, что Украина и Россия подтвердили свою готовность оставаться в тесном контакте с Европейской Комиссией.

“Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы убедиться, чтобы была постоянная гарантия транзита российского газа через Украину в ЕС, поскольку это остается нашим приоритетом“, - отмечается в заявлении.

Российская корпорация Газпром отказалась поставлять газ в Украину после решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору в пользу Нафтогаза. А позже вовсе решила разорать все соглашения с Украиной. При этом Газпром продолжит поставки газа в Европу через Украину.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, Еврокомиссия, российский газ, газовые переговоры, газовая война
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Комментариев (5)
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Gidnyk    04.03.2018, 19:29
Оценка:  +4
Gidnyk
Как то слишком много истерики, для тех кто давно слез с "газовой иглы".
colavova    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -4
colavova
У газодилеров пропала клиентура?
ixap    04.03.2018, 19:29
Оценка:  +7
ixap
Какая газовая война ? газ у РФ 2 года не покупают , и 2 года постоянно твердят что не покупают , ведь было же остаточно прощевай ))
colavova    04.03.2018, 22:40
Оценка:  -7
colavova
но РФ настаивает - не бери, но плати..
ixap    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +4
ixap
Топливные ,энергетические контракты во всем мире такие , почитай схему take or pay ,если тебе не понятно почему так то объясню, в наличии в закромах никто не держит миллиарды кубометров или тонн или мегаватт этих ресурсов ,они добываются по контракт ,и если для вас добыли 30 млрд. кубов значит плат
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