Нападение на общество венгров раскрыто - полиция

По делу было задержали пять человек, решается вопрос о их допросе. Также установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

В Ужгороде уже второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры facebook.com/sergii.knyazev

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны пять человек, причастных к нападениям. Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook.

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“Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком“, - сообщил он.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

“Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей“, - сообщил он.

Князев отметил, что при поддержке Генпрокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.

В Ужгороде уже второй раз за месяц подожгли здание областного офиса организации закарпатских венгров.

Напомним, 27 февраля офис венгров в Ужгороде взорвали, опубликованы фото последствий и видеозаписи момента взрыва. Ранее были предприняты попытки поджога этого же офиса. По данным СБУ, поджигателей курировала Россия.