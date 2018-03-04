В Одессе пассажиры трамвая убрали с рельсов авто
Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта. Пассажирам пришлось на руках перенести автомобиль.
В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли машину, сообщает Думская.
"Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", - говорится в сообщении.
Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.
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