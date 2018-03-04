В Одессе пассажиры трамвая убрали с рельсов авто

Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта. Пассажирам пришлось на руках перенести автомобиль.

Пассажиры на руках перенесли авто, стоящее на рельсах Думская

В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли машину, сообщает Думская.

"Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", - говорится в сообщении.

Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.