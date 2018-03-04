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В Одессе пассажиры трамвая убрали с рельсов авто

Комментариев: 3
Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта. Пассажирам пришлось на руках перенести автомобиль.
Пассажиры на руках перенесли авто, стоящее на рельсах
Пассажиры на руках перенесли авто, стоящее на рельсах
Думская

В Одессе водитель бросил свой автомобиль Toyota на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли машину, сообщает Думская.

"Владелец Toyota, бросив свою машину на рельсах, перекрыл движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы", - говорится в сообщении.

Пассажиры перенесли автомобиль, после чего трамвай продолжил движение.

 

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Теги: Одесса, пассажиры, фото, Трамвай
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Комментариев (3)
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zveroboy111    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +1
zveroboy111
Чудово. Шукайте водія. Його призвище Карєнін. Дівоче.
Потому_что    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +4
Потому_что
Перевернуть надо было вверх ногами.
мокрец    04.03.2018, 22:40
Оценка:  +3
мокрец
с водителем...
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