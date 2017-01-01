Погода в понедельник: без осадков, слабый мороз
Погода в Украине в понедельник, 5 марта, будет без осадков. Днем столбики термометра покажут до -6 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Так, на западе температура днем от 0 до +6 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов.
На востоке переменная облачность, дневная температура воздуха -6...-3 градус, а ночью температура опустится до -11.
В центральной части страны температура днем от - 6 до -1, а ночью - от -11 до -13.
На севере облачно при температуре от -4 до -6 днем и от -10 до -12 ночью.
На юге традиционно теплее, днем температура воздуха -1...+4 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -12.
Снежный апокалипсис. Ранее Корреспондент.net писал, как в Украине началась весна.
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