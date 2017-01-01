Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в понедельник: без осадков, слабый мороз

Комментариев: 0
В Киеве 5 марта синоптики не обещают существенных осадков. Температура ночью составит 11-13 градусов мороза, днем 3-5 градусов мороза.
Прогноз погоды в Украине 5 марта
Прогноз погоды в Украине 5 марта

Погода в Украине в понедельник, 5 марта, будет без осадков. Днем столбики термометра покажут до -6 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Так, на западе температура днем от 0 до +6 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов.

На востоке переменная облачность, дневная температура воздуха  -6...-3 градус, а ночью температура опустится до -11.

В центральной части страны температура днем от - 6 до -1, а ночью - от -11 до -13. 

На севере облачно при температуре от -4 до -6 днем и от -10 до -12 ночью.

На юге традиционно теплее, днем температура воздуха -1...+4 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -12.

Снежный апокалипсис. Ранее Корреспондент.net писал, как в Украине началась весна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, прогноз погоды, непогода, погода в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь