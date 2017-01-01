Беспилотник США провел разведку на Донбассе

Самолеты американских ВВС также совершили разведывательные полеты вблизи границ российских областей - Ленинградской, Псковской и Калининградской.

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B 4 марта провел почти десятичасовой разведывательный полет вдоль линия разграничения в Донбассе. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные западных авиационных ресурсов.

Американский разведчик часами курсировал вдоль линии разграничения между украинскими военными и неподконтролными территориями на высоте 16 тысяч метров. В настоящее время американский беспилотник возвращается на базу в Италии.

В ходе разведывательного полета он несколько раз подлетал на расстояние 40 километров к территории России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Кроме того, два самолета ВВС США совершили разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

2 марта тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Ранее сепаратисты пытались сбить беспилотник ОБСЕ в 26 километрах от Донецка.

Самый большой в мире разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 200 км на территории противника.

С начала 2018 года беспилотник RQ-4B неоднократно использовался для проведения разведки вблизи ЛДНР, Крыма, а также у Черноморского побережья России.

Были также зафиксированы неоднократные его полеты у границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

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