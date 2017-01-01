Движение фур на границе с РФ возобновили

Приостановленное из-за сложных погодных условий движение фур на границе с Россией возобновили 4 марта, сообщил помощник главы ГПСУ.

Приостановленное из-за непогоды движение фур на границе с Россией возобновлено. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, пишет 112 Украина.

Отмечается, что очередь из фур ранее была на пунктах пропуска Бачевск и Катериновка в Сумской области.

"Эти проблемы были связаны исключительно с погодными условиями, по обе стороны границы дорожные пути были засыпаны снегом. С нашей стороны работала снегоуборочная техника, патрули Нацполиции контролировали общий трафик. В итоге вчера к вечеру удалось избежать серьезных осложнений, и более активное движение на этих пунктах пропуска таки восстановилось", - сообщил он.

Ранее в России заявили о скоплении фур на границе с Украиной.