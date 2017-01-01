В Польше двое неизвестных избили украинца

Полиция работает над тем, чтобы выявить злоумышленников.

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В городе Вроцлав (Польша) вечером 2 марта двое неизвестных избили в трамвае гражданина Украины, оскорбляя его по национальному признаку.

Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше, передает Укринформ.

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“Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 во Вроцлаве. Они избили его и скрылись“, - говорится в сообщении.

Правозащитники просят очевидцев откликнуться и помочь выявить нападавших.

Инцидент произошел вечером 2 марта возле автовокзала. Центр сообщил о факте избиения в полицию, которая уже начала действия по выявлению злоумышленников.

Напомним, 20 февраля в Варшаве в автобусе избили украинцев из-за национальности.