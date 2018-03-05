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В Днепре перед многоэтажкой сгорели два авто

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Автомобили внезапно загорелись во втором часу ночи.
В Днепре перед многоэтажкой сгорели два авто
© dp.informator.ua
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  • Ликвидировать огонь удалось за 10 минут
  • Происшествие обошлось без человеческих жертв
  • Сейчас Volkswagen ремонту он не подлежит
  • Пожар начался около 1:10
  • На месте работали спасатели 18-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС
  • Салон Renault уцелел после пожара
  • Первым загорелся Volkswagen
  • Из-за ветра пламя перекинулось на Renault
В Днепре перед многоэтажкой сгорели два авто
Ликвидировать огонь удалось за 10 минут
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В Днепре во дворе многоэтажных жилых домов сгорели два автомобиля - Volkswagen и Renault. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Об этом сообщает Информатор.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в течение 10 минут. 

“Первым загорелся автомобиль Volkswagen, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованный рядом Renault“, - говорится в сообщении.

Жильцы дома предполагают, что пожар был не случайностю, по их мнению имел место поджог.

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“Сильнее пострадал Volkswagen — ремонту он не подлежит. У автомобиля Renault повреждена левая часть кузова и моторная часть“, — уточнил командир отделения Сергей Палеха.

Владелица одного из автомобилей вызвала на место полицию.

“Невероятно жаль автомобиль, а потому я обратилась за помощью в полицию. Надеюсь, они найдут тех, кто причастен к поджогу, и определят справедливое наказание“, сказала местная жительница.

Правоохранители установят истинную причину возгорания. 

Напомним, в конце февраля в Киеве сожгли Lexus адвоката, который вел дело против депутата облсовета.

 

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Теги: авто, поджог, огонь, Днепр
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