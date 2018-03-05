В Днепре перед многоэтажкой сгорели два авто
В Днепре во дворе многоэтажных жилых домов сгорели два автомобиля - Volkswagen и Renault. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Об этом сообщает Информатор.
Пожарным удалось ликвидировать пожар в течение 10 минут.
“Первым загорелся автомобиль Volkswagen, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованный рядом Renault“, - говорится в сообщении.
Жильцы дома предполагают, что пожар был не случайностю, по их мнению имел место поджог.
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“Сильнее пострадал Volkswagen — ремонту он не подлежит. У автомобиля Renault повреждена левая часть кузова и моторная часть“, — уточнил командир отделения Сергей Палеха.
Владелица одного из автомобилей вызвала на место полицию.
“Невероятно жаль автомобиль, а потому я обратилась за помощью в полицию. Надеюсь, они найдут тех, кто причастен к поджогу, и определят справедливое наказание“, сказала местная жительница.
Правоохранители установят истинную причину возгорания.
Напомним, в конце февраля в Киеве сожгли Lexus адвоката, который вел дело против депутата облсовета.