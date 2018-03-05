Перемирие на Донбассе продлилось час - штаб АТО
Сепаратисты фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом в понедельник, 5 марта, говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
Так, около часа ночи в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме этого, на рассвете минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам поселка Троицкое.
“По состоянию на 08.00 5 марта зафиксировано 2 обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал. Подразделения сил АТО огонь в ответ не открывали, полностью соблюдая условия перемирия“, - уточнили в штабе.
В свою очередь, представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня обвинил украинских военных в нарушении перемирия, объявленного 5 марта.
"Сегодня в 11.10 (10 по Киеву – ред.) украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению населенных пунктов Водяное и Ленинское (юг Донецкой области). Зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами", — заявил представитель ДНР в СЦКК.
Напомним, 2 марта 2018 года трехсторонняя группа в Минске договорилась об “абсолютном перемирии“ на Донбассе с 5 марта 2018 года. ВСУ и представители ЛДНР заявили о готовности прекратить огонь.
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