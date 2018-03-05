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Перемирие на Донбассе продлилось час - штаб АТО

Спецтема: Война на Донбассе
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В районе Счастья около часа ночи сепаратисты в течение полутора часов вели огонь в сторону позиций украинских военных.
Сепаратисты сорвали перемирие в первый же час
Сепаратисты сорвали перемирие в первый же час
EPA/UPG

Сепаратисты фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Об этом в понедельник, 5 марта, говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

Так, около часа ночи в районе населенного пункта Счастье противник в течение полутора часов вел огонь в сторону наших позиций с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме этого, на рассвете минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам поселка Троицкое.

“По состоянию на 08.00 5 марта зафиксировано 2 обстрела наших позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал. Подразделения сил АТО огонь в ответ не открывали, полностью соблюдая условия перемирия“, - уточнили в штабе.

В свою очередь, представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня обвинил украинских военных в нарушении перемирия, объявленного 5 марта.

"Сегодня в 11.10 (10 по Киеву – ред.) украинские силовики совершили обстрел территории ДНР по направлению населенных пунктов Водяное и Ленинское (юг Донецкой области). Зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия, а также ведение огня снайперскими группами", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Напомним, 2 марта 2018 года трехсторонняя группа в Минске договорилась об “абсолютном перемирии“ на Донбассе с 5 марта 2018 года. ВСУ и представители ЛДНР заявили о готовности прекратить огонь.

 

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Теги: АТО, Донбасс, перемирие, военные, ЛНР, ДНР, сепаратисты
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    05.03.2018, 11:33
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Пришельцы установили, что жизнь на Земле есть, а разума нет.
ata-man    05.03.2018, 11:19
Оценка:  -9
ata-man
Остается просить: - Да упади немедля на Землю ОГРОМНЫЙ астероид в диаметре больше 100км!;
- Солнце Величественное немедля магнитной бурей снеси с Земли атмосферу!;
- Йеллоустонский Вулкан и другие немедля проснитесь!
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