За поджог Союза венгров задержаны АТОшники - Москаль

По словам Москаля, "москальские" спецслужбы намеренно искали исполнителей среди местных, чтобы еще больше разжечь конфликт.

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Центр венгерской культуры Закарпатья за деньги подожгли участники АТО. Об этом в понедельник, 5 марта, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что речь идет об участниках второго поджога, который произошел в ночь на 27 февраля.

“С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО“, – заявил он.

Москаль заявил, что “они – не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги“.

“Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья“, – заявил губернатор.

Он отметил, что, “учитывая статус этой территории, сейчас организатор недосягаем для украинского правосудия“.

“Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации Фаланга)“, – заявил Москаль.

По словам Москаля, российские спецслужбы пытались подключить к поджогу офиса ОВКЗ местных “активистов“, и только после того, как это не удалось, задействовали исполнителей из других областей.

“У меня нет сомнений, что москальские спецслужбы и дальше устраивать различные провокации, чтобы попробовать рассорить украинцев венгров и расшатать Закарпатье на межэтнической почве“. подытожил глава Закарпатской ОГА.

Ранее сообщалось, что нападение на общество венгров раскрыто. Правоохранители задержали пять человек.