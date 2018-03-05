Климкин увидел российские уши в поджогах общества венгров

Иностранцев, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.

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Глава украинского МИД уверен, что и после того как Национальная полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде на Закарпатье, Россия продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом Павел Климкин написал в Twitter.

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“Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, “привет“ всем, кто спекулировал на мистических антивенгерсиких настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся“, – отметил Климкин.

Напомним, 27 февраля офис венгров в Ужгороде взорвали, опубликованы фото последствий и видеозаписи момента взрыва. Ранее были предприняты попытки поджога этого же офиса.