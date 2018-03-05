Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин увидел российские уши в поджогах общества венгров

Комментариев: 2
Иностранцев, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, курировали российские спецслужбы.
При второй попытке поджога использовали гранату
При второй попытке поджога использовали гранату
mukachevo.net

Читай также: СБУ: Поджог Союза венгров курировала Россия

Глава украинского МИД уверен, что и после того как Национальная полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде на Закарпатье, Россия продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом Павел Климкин написал в Twitter.

Читай также: Снова рука Москвы? Кто ссорит венгров и украинцев

“Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, “привет“ всем, кто спекулировал на мистических антивенгерсиких настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся“, – отметил Климкин.

Напомним, 27 февраля офис венгров в Ужгороде взорвали, опубликованы фото последствий и видеозаписи момента взрыва. Ранее были предприняты попытки поджога этого же офиса

Поделись:
Теги: Польша, Украина-Россия, Языковой вопрос, Венгрия, МИД Украины, венгры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Злой_Биша    05.03.2018, 11:49
Оценка:  -1
Злой_Биша
Те же уши торчат и в украинско-польских отношениях.
Rabyshkin    05.03.2018, 11:43
Оценка:  +1
Rabyshkin
Кто про што, а вшивый про баню
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь