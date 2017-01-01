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Порошенко добавил в декларацию еще один миллион

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Глава государства Петр Порошенко внес в свою декларацию почти миллион гривен доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк. Отметим, 60% банка принадлежит президенту.
Президент обновил декларацию
Президент обновил декларацию
facebook.com/pg/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал более 0,9 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Українські Новини.

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Как отмечается, Президент задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.

Ранее президент Украины пообещал указать в декларации, сколько он потратил на отдых со своей семью в Мальдивах.

Напомним, 6 января Порошенко внес в свою декларацию более одного миллиона гривен, которые он заработал от вкладов в Международный инвестиционный банк. 

 

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Теги: банки, Порошенко, миллионеры, декларация
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