Порошенко добавил в декларацию еще один миллион

Глава государства Петр Порошенко внес в свою декларацию почти миллион гривен доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк. Отметим, 60% банка принадлежит президенту.

Президент Петр Порошенко дополнительно задекларировал более 0,9 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Українські Новини.

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Как отмечается, Президент задекларировал 915 260 гривен доходов от вкладов в МИБ: 531 643 гривны, 283 543 гривны и 100 074 гривны.

Ранее президент Украины пообещал указать в декларации, сколько он потратил на отдых со своей семью в Мальдивах.

Напомним, 6 января Порошенко внес в свою декларацию более одного миллиона гривен, которые он заработал от вкладов в Международный инвестиционный банк.