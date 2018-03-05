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Крысина после суда оплевали и проводили пинками

Комментариев: 2
Подозреваемый в убийстве журналиста Юрий Крысин вышел из суда в сопровождении полицейских, но ему это не помогло.
Националисты организовали Крысину коридор позора
Националисты организовали Крысину коридор позора
pravda.com.ua

На выходе из Дарницкого райсуда Киева, где проходило заседание по делу о пытках Владислава Иваненко, Светланы Кирилаш и Екатерины Веремий, а также убийстве журналиста Вячеслава Веремия, главному подозреваемому Юрию Крысину возмущенные националисты устроили коридор позора. 

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Об этом сообщает Украинская правда.

Крысин пытался покинуть здание суда в сопровождении полицейских, однако его окружили националисты и выкрикивая оскорбления в его адрес, принялись его оплевывать и пинать. 

В конечном итоге, униженному Крысину удалось добежать до автобусной остановки и уехать.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, 5 марта в Киеве возле здания Дарницкого районного суда, где проходит рассмотрение дела против Юрия Крысина, собрались около 50 титушек.

Позднее Дарницкий райсуд перенес рассмотрение дела Крысина на 15 марта в 13:30.

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Теги: Дарницкий райсуд, Крысин, националисты, заседание, С14, Нацкорпус, Нацдружины
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Комментариев (2)
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СекретныйУчоный    05.03.2018, 22:54
Оценка:  0
СекретныйУчоный
Пристрелить гада!
Ехидный    05.03.2018, 22:53
Оценка:  +4
Ехидный
Славненько опустили урода - жалко, мало.
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