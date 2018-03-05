Крысина после суда оплевали и проводили пинками

Подозреваемый в убийстве журналиста Юрий Крысин вышел из суда в сопровождении полицейских, но ему это не помогло.

На выходе из Дарницкого райсуда Киева, где проходило заседание по делу о пытках Владислава Иваненко, Светланы Кирилаш и Екатерины Веремий, а также убийстве журналиста Вячеслава Веремия, главному подозреваемому Юрию Крысину возмущенные националисты устроили коридор позора.

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Об этом сообщает Украинская правда.

Крысин пытался покинуть здание суда в сопровождении полицейских, однако его окружили националисты и выкрикивая оскорбления в его адрес, принялись его оплевывать и пинать.

В конечном итоге, униженному Крысину удалось добежать до автобусной остановки и уехать.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, 5 марта в Киеве возле здания Дарницкого районного суда, где проходит рассмотрение дела против Юрия Крысина, собрались около 50 титушек.

Позднее Дарницкий райсуд перенес рассмотрение дела Крысина на 15 марта в 13:30.