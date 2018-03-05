В Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке

По профессии убийца оказался поваром-сушистом. При задержании он оказал сопротивление, ранил полицейского.

В Одессе в ночь на 5 марта полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней местной предпринимательницы Анны.

Об этом сообщает Думская.

“Во время задержания гражданин пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены. Потом он во всем признался“, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что задержанный правоохранителями мужчина учился с убитой в одной школе. Его задержали, когда он возвращался в город из Арциза. Правоохранители выяснили, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов Одессы.

Как заявил убийца, на преступление он пошел из-за неразделенной любви: якобы Анна отказала ему в близости. Однако, помимо этого были и корыстные мотивы.

Преступник убил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал.

Оперативники изучают место, которое указал задержанный.

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки.