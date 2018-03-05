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В Одессе задержали убийцу, который отрезал голову девушке

Комментариев: 3
По профессии убийца оказался поваром-сушистом. При задержании он оказал сопротивление, ранил полицейского.
Убийца говорит о "неразделенной любви"
Убийца говорит о "неразделенной любви"
odessa.net.ua

В Одессе в ночь на 5 марта полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 29-летней местной предпринимательницы Анны.

Об этом сообщает Думская.

“Во время задержания гражданин пырнул оперативника ножом и пытался вскрыть себе вены. Потом он во всем признался“, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что задержанный правоохранителями мужчина учился с убитой в одной школе. Его задержали, когда он возвращался в город из Арциза. Правоохранители выяснили, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов Одессы.

Как заявил убийца, на преступление он пошел из-за неразделенной любви: якобы Анна отказала ему в близости. Однако, помимо этого были и корыстные мотивы.

Преступник убил женщину, перерезав ей горло, после чего обезглавил. Голову он унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал.

Оперативники изучают место, которое указал задержанный.

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе в районе Молдаванки на Средней улице правоохранители обнаружили в квартире обезглавленное тело молодой девушки.

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Теги: убийство, Одесса, девушка, обезглавил
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Комментариев (3)
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kill_habbat    06.03.2018, 00:24
Оценка:  0
kill_habbat
на Бигмире работают ган доны пизд оватые
деза    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +5
деза
ну придурки!вы же в тот же день писали.что голову нашли на пересечении соседних улиц...так нашли.или изучают указанное место?если изучают.то чью голову нашли?а если нашли.то что изучают?
mrf49    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +12
mrf49
Как по мне, смертная казнь ничего другого.
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