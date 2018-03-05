Порошенко призвал усилить санкции против России

Президент заявил о необходимости принуждения России к миру через усиление обороноспособности Украины, а также увеличение санкционного давления на Москву.

В понедельник, 5 марта, президент Петр Порошенко встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко в частности обсудил с Хультквистом усиление санкционного и дипломатического давления на Россию.

"Было обсуждено более активное привлечение Швеции, в том числе как непостоянного члена СБ ООН, к продвижению вопроса разворачивания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая временно неподконтрольный участок границы между Украиной и Россией", - говорится в сообщении по результатам встречи.

Порошенко рассказал шведскому министру о сохранении напряженной ситуации на Донбассе и продолжающейся милитаризации временно оккупированного Крымского полуострова.

"Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Петр Порошенко отметил необходимость "принуждения" России к миру, прежде всего через усиление оборонного потенциала Украины, увеличение санкционного и дипломатического давления на Москву", - сообщили в АП.

Также во время встречи стороны отметили "динамический рост" диалога между Украиной и Швецией в военно-политической сфере, в частности в виду дестабилизирующей роли России для системы европейской безопасности.

Ранее Порошенко приветствовал решение Дональда Трампа продлить меры против России из-за агрессии в Украине.