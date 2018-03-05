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Порошенко призвал усилить санкции против России

Комментариев: 3
Президент заявил о необходимости принуждения России к миру через усиление обороноспособности Украины, а также увеличение санкционного давления на Москву.
Порошенко встретился с министром обороны Швеции Хультквистом
Порошенко встретился с министром обороны Швеции Хультквистом
president.gov.ua

В понедельник, 5 марта, президент Петр Порошенко встретился с министром обороны Швеции Петером Хультквистом, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко в частности обсудил с Хультквистом усиление санкционного и дипломатического давления на Россию.

"Было обсуждено более активное привлечение Швеции, в том числе как непостоянного члена СБ ООН, к продвижению вопроса разворачивания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, включая временно неподконтрольный участок границы между Украиной и Россией", - говорится в сообщении по результатам встречи.

Порошенко рассказал шведскому министру о сохранении напряженной ситуации на Донбассе и продолжающейся милитаризации временно оккупированного Крымского полуострова.

"Подтвердив приверженность Украины мирному процессу, Петр Порошенко отметил необходимость "принуждения" России к миру, прежде всего через усиление оборонного потенциала Украины, увеличение санкционного и дипломатического давления на Москву", - сообщили в АП.

Также во время встречи стороны отметили "динамический рост" диалога между Украиной и Швецией в военно-политической сфере, в частности в виду дестабилизирующей роли России для системы европейской безопасности.

Ранее Порошенко приветствовал решение Дональда Трампа продлить меры против России из-за агрессии в Украине. 

 

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Теги: Россия, Швеция, Порошенко, оборона, санкции
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Комментариев (2)
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нестор_    05.03.2018, 22:53
Оценка:  -2
нестор_
чем меньше у тебя миллионов,тем больше санкций в сторону рашки
ixap    05.03.2018, 22:52
Оценка:  +3
ixap
Нормально так , а потом жаловаться что РФ газ не продает или продает дорого.
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