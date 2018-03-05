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В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы

Комментариев: 2
Взрыв произошел на улице Артема напротив спортивного комплекса Олимпийский. На данный момент территория оцеплена.
В Донецке 5 марта прогремел взрыв
В Донецке 5 марта прогремел взрыв
скриншот

Вечером в понедельник, 5 марта, вблизи спортивного комплекса Олимпийский в центре Донецка произошел взрыв автомобиля. ОБ этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

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“Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на проезжей части улицы Артема напротив СК Олимпийский. На данный момент территория оцеплена, проводятся следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто.

В центре Донецка взорвался автомобиль, 5 марта 2018 года
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Ранее 5 марта сепаратисты заявили о том, что возле Донецка ВСУ обстреляли автомобиль, в котором ехал депутат Госдумы РФ.

Напомним, 3 марта в Ворошиловском районе Донецка взорвался автомобиль во дворе многоэтажного дома. Тогда пострадал один человек.

 

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Теги: Донецк, взрыв, автомобиль, ДНР, Новости Донецка, ДНР новости
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Комментариев (2)
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Ivanez    05.03.2018, 22:53
Оценка:  +1
Ivanez
Главное чтоб улицу им. Ленина не переименовали!
Сити3ен    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +1
Сити3ен
В Донецке площадь, а не улица.
И проспект еще есть.
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