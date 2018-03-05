В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы

Взрыв произошел на улице Артема напротив спортивного комплекса Олимпийский. На данный момент территория оцеплена.

Вечером в понедельник, 5 марта, вблизи спортивного комплекса Олимпийский в центре Донецка произошел взрыв автомобиля. ОБ этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

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“Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на проезжей части улицы Артема напротив СК Олимпийский. На данный момент территория оцеплена, проводятся следственные мероприятия. Движение по данному участку дороги перекрыто.

В центре Донецка взорвался автомобиль, 5 марта 2018 года 0:00 / 00:27

Ранее 5 марта сепаратисты заявили о том, что возле Донецка ВСУ обстреляли автомобиль, в котором ехал депутат Госдумы РФ.

Напомним, 3 марта в Ворошиловском районе Донецка взорвался автомобиль во дворе многоэтажного дома. Тогда пострадал один человек.