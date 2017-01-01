В Николаевской области два копа "обложили данью" наркомана

Полицейским объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

В Южноукраинске Николаевской области за взяточничество задержали двух полицейских. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 5 марта.

Согласно сообщению, сотрудники криминальной полиции требовали ежемесячно от местного наркозависимого 30 тысяч гривен. В случае отказа правоохранители обещали создать мужчине проблемы с законом.

"Злоумышленники приказали перечислять деньги на банковскую карточку третьего лица. Правоохранители задержали обоих сразу после снятия денег со счета", – отметили в СБУ.

Полицейским объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Днепропетровской области во время получения взятки задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.

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