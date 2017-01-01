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В Польше задержали двух украинцев со 160 кило черной икры

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Курьеры должны были доставить черную икру во Львов. Стоимость изъятого груза составила примерно 1,2 млн польских злотых – более 350 тысяч долларов.
Изъятая черная икра
Изъятая черная икра
strazgraniczna.pl

Польские пограничники в пункте пропуска Кросценко задержали двух граждан Украины, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру. Об этом сообщает пограничная служба Польши в понедельник, 5 марта.

Отмечается, что во время контроля пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Оказалось, что внутри емкостей была икра сибирского осетра, на транспортировку которой нужно иметь разрешение.

Водители сообщили, что являются курьерами и должны были доставить товар во Львов. Стоимость изъятого груза составила примерно 1,2 млн польских злотых (более 350 тысяч долларов).

Согласно законам Польши, через границу можно перевозить одну банку икры осетровых или до 125 граммов на человека. При этом банка икры должна иметь соответствующее упаковки и этикетку с информацией о легальном происхождении. За контрабанду черной икры в Польше грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в ЛНР уничтожили бульдозером 85 кило красной икры, которую якобы незаконно пытались ввезти на территорию "республики".

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Теги: Украина, Польша, контрабанда, украинцы, икра, черная икра, курьер, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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