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В зоне АТО ранен военный

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Сепаратисты продолжают обстрелы в зоне АТО вопреки договоренности трехсторонней контактной группы о полном перемирии, которое должно было начаться 5 марта.
В первый день "полного перемирия" сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ
В первый день "полного перемирия" сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ

В зоне АТО в понедельник, 5 марта,  с начала суток произошло три прицельных обстрела позиций украинских военных. Ранен один воин, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастье", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции возле Троицкого из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

"На Донецком направлении сепаратисты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого", - добавляют в штабе АТО.

В общем, в течение дня противник совершил три прицельных обстрела укреплений сил АТО.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня в зоне АТО, начиная с 5 марта.

Однако уже утром 5 марта в штабе АТО заявили, что перемирие сорвано.

 

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Теги: НАТО, донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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