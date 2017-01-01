В зоне АТО ранен военный
В зоне АТО в понедельник, 5 марта, с начала суток произошло три прицельных обстрела позиций украинских военных. Ранен один воин, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Счастье", - говорится в сообщении.
Боевики обстреливали украинские позиции возле Троицкого из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.
"На Донецком направлении сепаратисты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого", - добавляют в штабе АТО.
В общем, в течение дня противник совершил три прицельных обстрела укреплений сил АТО.
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня в зоне АТО, начиная с 5 марта.
Однако уже утром 5 марта в штабе АТО заявили, что перемирие сорвано.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet