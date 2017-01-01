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Обвиняемый в финансировании ЛНР уплатил полмиллиона штрафа

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Мужчина исполнял обязанности генерального директора одного из "государственных предприятий" на территории самопровозглашенной ЛНР.
Луганск
Луганск
a-krotov.livejournal.com

Жителя Луганской области, исполнявшего обязанности генерального директора одного из "государственных предприятий" на территории самопровозглашенной ЛНР, оштрафовали на 425 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в понедельник, 5 марта.

Мужчину обвинили в финансировании терроризма. "Находясь на "должности", злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый бюджет террористической организации "ЛНР", из которого финансировался силовой блок террористической организации", – рассказал Лысенко.

Он отметил, что во время досудебного следствия прокуратура собрала доказательства вины подозреваемого. В результате обвиняемый признал себя виновным и заключил соглашение со следствием.

"На основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, он уплатил штраф в размере 425 тыс. грн в государственный бюджет Украины", – подытожил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Ранее сотрудники полиции задержали десять человек, которые обвиняются в пособничестве сепаратистам в 2014 году. 

 

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Теги: штраф, сепаратизм, сепаратисты, ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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