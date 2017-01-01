Обвиняемый в финансировании ЛНР уплатил полмиллиона штрафа

Мужчина исполнял обязанности генерального директора одного из "государственных предприятий" на территории самопровозглашенной ЛНР.

Жителя Луганской области, исполнявшего обязанности генерального директора одного из "государственных предприятий" на территории самопровозглашенной ЛНР, оштрафовали на 425 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в понедельник, 5 марта.

Мужчину обвинили в финансировании терроризма. "Находясь на "должности", злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый бюджет террористической организации "ЛНР", из которого финансировался силовой блок террористической организации", – рассказал Лысенко.

Он отметил, что во время досудебного следствия прокуратура собрала доказательства вины подозреваемого. В результате обвиняемый признал себя виновным и заключил соглашение со следствием.

"На основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, он уплатил штраф в размере 425 тыс. грн в государственный бюджет Украины", – подытожил пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Ранее сотрудники полиции задержали десять человек, которые обвиняются в пособничестве сепаратистам в 2014 году.

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