Обвиняемый в финансировании ЛНР уплатил полмиллиона штрафа
Жителя Луганской области, исполнявшего обязанности генерального директора одного из "государственных предприятий" на территории самопровозглашенной ЛНР, оштрафовали на 425 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в понедельник, 5 марта.
Мужчину обвинили в финансировании терроризма. "Находясь на "должности", злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятиям и в дальнейшем уплатил налоги в так называемый бюджет террористической организации "ЛНР", из которого финансировался силовой блок террористической организации", – рассказал Лысенко.
Он отметил, что во время досудебного следствия прокуратура собрала доказательства вины подозреваемого. В результате обвиняемый признал себя виновным и заключил соглашение со следствием.
"На основании приговора суда, которым правонарушитель признан виновным, он уплатил штраф в размере 425 тыс. грн в государственный бюджет Украины", – подытожил пресс-секретарь Генпрокуратуры.
Ранее сотрудники полиции задержали десять человек, которые обвиняются в пособничестве сепаратистам в 2014 году.
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