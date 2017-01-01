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Нафтогаз усилил охрану объектов ГТС

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Силовые структуры по просьбе НАК Нафтогаз взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы Украины. Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией.
Все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются
Все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются

Охрану объектов украинской газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК Нафтогаз Украины и Газпромом усилили. Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на пресс-конференции в понедельник, 5 марта.

По его словам, для охраны украинской ГТС пришлось обратиться к правоохранителям.

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям доя охраны украинской ГТС). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – сказал Витренко.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", - сказал он.

Витренко напомнил ситуацию в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом на туркменских газопроводах произошли взрывы.

Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

 

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Теги: ГТС, Газпром, Нафтогаз, охрана, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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