Нафтогаз усилил охрану объектов ГТС

Силовые структуры по просьбе НАК Нафтогаз взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы Украины. Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией.

Охрану объектов украинской газотранспортной системы после решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК Нафтогаз Украины и Газпромом усилили. Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на пресс-конференции в понедельник, 5 марта.

По его словам, для охраны украинской ГТС пришлось обратиться к правоохранителям.

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям доя охраны украинской ГТС). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – сказал Витренко.

"Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией", - сказал он.

Витренко напомнил ситуацию в Туркменистане, когда во время конфликта с Газпромом на туркменских газопроводах произошли взрывы.

Напомним, 2 марта Газпром заявил о разрыве контрактов с Украиной на поставку и транзит газа. Это вызвало введение временного экономного режим потребления голубого топлива для недопущения кризисной ситуации в энергетике.

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