В Одесскую область доставили 20 тысяч доз вакцины от кори

В Одесской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости корью. За последнюю неделю количество заболевших снизилось почти на 40%.

За неделю в Одесской области зарегистрировали 55 случаев кори Getty Images

В Одесскую область прибыли 20 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи. Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что теперь медицинские учреждения смогут поддерживать коллективный иммунитет населения на уровне 95%.

"Сейчас в Одесской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости корью. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей этот показатель снизился на 38,9%. А именно: было зарегистрировано 55 случаев кори против 90 на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили партию вакцины от кори. Производитель вакцины – итальянская компания Фидия Фармацеутици С.П.А. А упаковкой и выпускающим контролем качества занималась российская фирма Смит Кляйн Бичем-Биомед.

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