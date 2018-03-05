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В Одесскую область доставили 20 тысяч доз вакцины от кори

Комментариев: 1
В Одесской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости корью. За последнюю неделю количество заболевших снизилось почти на 40%.
За неделю в Одесской области зарегистрировали 55 случаев кори
За неделю в Одесской области зарегистрировали 55 случаев кори
Getty Images

В Одесскую область прибыли 20 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи. Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что теперь медицинские учреждения смогут поддерживать коллективный иммунитет населения на уровне 95%.

"Сейчас в Одесской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости корью. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей этот показатель снизился на 38,9%. А именно: было зарегистрировано 55 случаев кори против 90 на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили партию вакцины от кори. Производитель вакцины – итальянская компания Фидия Фармацеутици С.П.А. А упаковкой и выпускающим контролем качества занималась российская фирма Смит Кляйн Бичем-Биомед.

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Теги: вакцина, болезнь, вакцинация, Одесская область, прививки, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
member2016    05.03.2018, 22:54
Оценка:  0
member2016
Осталось запугать месное население прийти добровольно на "привывки".
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